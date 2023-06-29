«Без паперової казуїстики». В ОП заявляють, що діалог між Україною та НАТО має враховувати реальність

Діалог між Україною та НАТО має враховувати реальність того, що стратегічною загрозою для Європи є Росія, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

«Ніхто не заперечує той факт, що Україна обов’язково вступить до НАТО, але після завершення війни. Діалог між Україною та НАТО вже сьогодні має відбуватися з урахуванням реального стану речей, а не юридичної та паперової казуїстики. Реальність невблаганна: єдиною та головною стратегічною загрозою для Європи є Росія. Україна сьогодні є єдиною країною, що здійснює демілітаризацію РФ, стримуючи ворога на своїй території ціною тисяч життів своїх людей», – написав він у твіттері.

Подоляк зауважує, що українські сили є носієм «унікальної експертизи ведення війни з Росією».

«Українська армія зараз є єдиною армією Європи з реальним бойовим досвідом участі в конфліктах такої інтенсивності та носієм унікальної експертизи ведення війни саме з Росією. Ці факти вимагають щонайменше поваги в розмові про власні «високі стандарти» членства в Альянсі», – наголошує він.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО на своєму саміті в Мадриді у червні минулого року офіційно визнало Росію основною загрозою.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

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Києву вже обіцяли майбутнє членство на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і з тих пір альянс постійно повторював, що його двері залишаються відкритими. Але ніколи не пропонував шлях або План дій щодо членства. Нині деякі країни-члени, зокрема Британія та Литва, пропонують відмовитися від плану дій щодо членства України в НАТО.

Водночас Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію прийняли до НАТО вже в квітні 2023 року. Заявку Швеції досі не ратифікували Угорщина та Туреччина.