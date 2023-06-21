Велика Британія може підтримати відмову від плану дій щодо членства в НАТО для України – МЗС

Україна втілює реформи, необхідні для інтеграції в НАТО, під час бойових дій – таку думку висловив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі на брифінгу 21 червня.

Виступаючи на Конференції з відновлення України в Лондоні, Клеверлі сказав, що Україна «розвивається й розвивається неймовірно швидко».

Він послався на слова генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберґа на неформальній зустрічі голів МВС Альянсу, який сказав, що «багато умов плану для набуття членства насправді виконуються, реформи відбуваються під час участі в конфлікті».

«Думаю, позиція Великої Британії буде такою, щоб цілком підтримати відхід від плану дій для членства і визнати, що пропозиція (вступити до НАТО – ред.) як Швеції, так і Фінляндії не вимагала цього, а українці продемонстрували свою прихильність реформувати армію відповідно до вимог членства в НАТО власними діями на полі бою», – сказав голова британського Форін Офісу.

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Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «об’єктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.