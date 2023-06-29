Час для ясності щодо членства України в НАТО настав – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом, повідомила його пресслужба 29 червня.

За словами Кулеби, він подякував голові Альянсу за його зусилля для забезпечення успішності прийдешнього саміту у Вільнюсі.

«Україна продовжує активну роботу з усіма союзниками НАТО, щоб переконати їх: час ясності щодо членства України в Альянсі настав», – заявив він.

Пресслужба НАТО не коментувала розмову наразі.

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Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Києву вже обіцяли майбутнє членство на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і з тих пір альянс постійно повторював, що його двері залишаються відкритими. Але ніколи не пропонував шлях або, говорячи термінами НАТО, План дій щодо членства.

Водночас Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для вступу до альянсу необхідне схвалення всіх його членів. Фінляндію прийняли до НАТО вже в квітні 2023 року. Заявку Швеції досі не ратифікували Угорщина та Туреччина.