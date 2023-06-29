В ОП повідомили, за якої умови Зеленський не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі

Президент України Володимир Зеленський не поїде на саміт НАТО у Вільнюсі наступного місяця, якщо лідери країн Альянсу проявлять «дефіцит мужності», заявив у коментарі агентству Reuters заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

«Якщо на Вільнюському саміті не буде результату, у нього немає причин і часу їхати», – сказав Жовква, нагадавши, що Україна на саміті хоче отримати запрошення почати процес вступу до НАТО.

«Президент не поїде... на саміт, якщо лідери будуть схильні до дефіциту мужності чи проявлять його в той час, як Україна з усією своєю мужністю, волею, силою і високим моральним духом бореться з російською агресією», – додав він.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу на саміті у Вільнюсі в липні.

Києву вже обіцяли майбутнє членство на саміті НАТО в Бухаресті в 2008 році, і з тих пір альянс постійно повторював, що його двері залишаються відкритими. Але ніколи не пропонував шлях або План дій щодо членства. Нині деякі країни-члени, зокрема Британія та Литва, пропонують відмовитися від Плану дій щодо членства України в НАТО, щоб пришвидшити її приєднання.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України НАТО на своєму саміті в Мадриді у червні минулого року офіційно визнало Росію основною загрозою.

Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО в травні 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Фінляндію прийняли до НАТО вже в квітні 2023 року. Заявку Швеції досі не ратифікували Угорщина та Туреччина.

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