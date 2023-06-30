На рекордно високому рівні – КМІС оприлюднив опитування про підтримку вступу до НАТО та ЄС

92% українців хочуть, щоб Україна стала членом Євросоюзу, та 89% підтримують вступ країни в НАТО. Про це свідчить соціологічне опитування, яке Київський міжнародний інститут соціології на замовлення NDI провів у травні 2022 року, серпні 2022 року, січні 2023 року та нещодавно у травні 2023 року.



За даними соціологів, з травня 2022 року до травня 2023 року відсоток українців, які бажають вступити до НАТО, зріс із 73 до майже 90%, а кількість «тих, хто очікує» приєднатися зросла приблизно з 65 до 85 відсотків.



Подібним чином українці залишаються непохитними у своєму бажанні приєднатися до ЄС – показники «хочу» і «очікують» близько 90%, йдеться в опитуванні.



Як свідчить опитування КМІС, яке провели у грудні 2021 року – за три місяці до повномасштабного вторгнення Росії, переважна більшість респондентів у разі проведення референдуму підтримала б вступ України до ЄС і НАТО – 75,7% і відповідно 67,8% респондентів, які взяли б участь у референдумі, проголосували б «за».

Також, за даними опитування, проведеному Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту (IRI) у лютому 2023 року, українці рекордно підтримують вступ України в НАТО – якби референдум відбувся сьогодні, 82% українців підтримали приєднання України до альянсу.

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.