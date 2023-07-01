Зеленський щодо вступу України до НАТО: «важливо поставити Путіна на місце»

Членство України в Північноатлантичному альянсі стало б відповіддю на те, що «світ не боїться будь-якого агресора», до того ж це «поставило б на місце» президента РФ Володимира Путіна, заявив президент Володимир Зеленський

«Важливо поставити Путіна на місце і сказати, що ми не боїмось тебе. І членство України в НАТО – це одна із відповідей, яка фіксує, що світ не боїться будь-якого агресора. І він буде на самоті і точно програє», – заявив він.

Зеленський наголосив, що саме тому «Україна хотіла б отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті у Вільнюсі».

«І тому саме такий сигнал конкурентний хотілось би мати, мати запрошення у Вільнюсі. Мати щось чітке. Я людина конкретна і хотілось би, щоб на тому боці союзників також були дуже конкретні люди», – сказав він.

Президент наголосив, що «НАТО для України найголовніша гарантія безпеки».

«Ми не погоджуємось на будь-які гарантії безпеки, якщо нам пропонують це як альтернативу безпековому союзу. Ми говоримо, що ці гарантії важливо мати, поки ми не є членами НАТО», – наголосив Зеленський.

При цьому він зауважив, що у «Росії мета одна – забрати назад всі держави до Радянського союзу».

Президент України Володимир Зеленський 30 вересня 2022 року повідомив, що Україна подає заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою. Це сталося після того, як занепокоєні російським вторгненням в Україну Швеція і Фінляндія подали заявку на членство в НАТО в травні 2022 року. Майже через рік, 4 квітня 2023 року, Фінляндія офіційно стала членом НАТО. Швеція все ще чекає на ратифікацію від Туреччини та Угорщини.