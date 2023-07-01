Зеленський запровадив нові санкції проти росіян та грузинської авіакомпанії

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо нових персональних санкцій проти 190 фізичних та 290 юридичних осіб, у тому числі й пов’язаних із Росією, йдеться в указі, оприлюдненому на сайті Офісу глави держави.

До юридичних осіб, проти яких було запроваджено санкції, належать російські заводи та компанії, а також керівники підприємств авіабудівної галузі та науково-технічних організацій.

До списку юридичних осіб, окрім російських, також включені компанії Білорусі, Грузії та Казахстану.

Санкції торкнулися й грузинської авіакомпанії Georgian Airways та її керівництва після того, як вона відновила польоти до Росії. Також під санкції потрапив голова ради директорів авіакомпанії Тамаз Гаїашвілі.

Зеленський також доручив Кабміну разом зі Службою безпеки України та Національним банком забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності санкцій.

Крім того, глава держави доручив Міністерству закордонних справ поінформувати про введення санкцій компетентні органи Євросоюзу, США та інших держав і порушити питання про запровадження ними аналогічних обмежувальних заходів.

Обмеження запроваджуються терміном на 10 років. Наказ набув чинності з 1 липня.

Рада Європейського союзу 23 червня затвердила 11-й пакет економічних й індивідуальних обмежувальних заходів, спрямованих на посилення наявних санкцій ЄС і припинення їх обходу. Як заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, ці заходи перешкоджають обходу санкцій, максимізують тиск на Росію, позбавляючи її ресурсів, необхідних для продовження незаконної війни проти України.