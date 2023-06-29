ЄС має знайти спосіб використати російські активи для допомоги Україні – Каріньш

Європейський союз має знайти правову основу для використання конфіскованих російських активів на допомогу у відбудові України, заявив прем’єр-міністр Латвії Кріш’яніс Каріньш. Про це, як повідомляє Reuters, голова латвійського уряду сказав 29 червня.

«Це багато грошей, – як фрукти, що висять низько, – заморожені російські активи. Нам потрібно знайти правову основу для використання цих активів, щоб змусити Росію заплатити за шкоду, якої Росія завдає Україні», – сказав Каріньш перед самітом лідерів ЄС у Брюсселі.

Раніше цього тижня видання Financial Times із посиланням на високопосадовців німецького уряду написало, що Німеччина виступає проти планів Єврокомісії використати частину прибутку, отриманого від заморожених активів Банку Росії, для відновлення України.

Як зазначив представник МЗС Німеччини, Москві «доведеться заплатити» за шкоду, яку вона завдала Україні, і Берлін робить усе можливе «в рамках закону», щоб знайти та заморозити активи російських громадян та компаній, які перебувають під санкціями. Але ідея використати російські кошти для відновлення України порушила «складні фінансові та юридичні питання».

Основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи РФ, сказав раніше цього місяця віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також 21 червня агенція Bloomberg написала, що Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро.

У документі, в якому робоча група ЄС оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі, вказано, що «немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу».