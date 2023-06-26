Німеччина виступає проти планів ЄС щодо використання частини російських активів на відновлення України – FT

Німеччина виступає проти планів Єврокомісії використати частину прибутку, отриманого від заморожених активів Банку Росії, для відновлення України. Про це пише Financial Times із посиланням на високопосадовців німецького уряду.

Як зазначив представник МЗС Німеччини, Москві «доведеться заплатити» за шкоду, яку вона завдала Україні, і Берлін робить усе можливе «в рамках закону», щоб знайти та заморозити активи російських громадян та компаній, які перебувають під санкціями. Але ідея використати російські кошти для відновлення України порушила «складні фінансові та юридичні питання».

Інший німецький чиновник вважає, що якщо Євросоюз використає заморожені гроші російського Центробанку або скористається доходами від їхнього інвестування, це створить прецедент у тому числі для Польщі, яка вимагає від Берліна відшкодувати збитки, завдані під час Другої світової війни.

Основним джерелом надходження коштів на відновлення України від наслідків російської агресії мають стати арештовані активи РФ, сказав раніше цього місяця віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

Також 21 червня агенція Bloomberg написала, що Євросоюз поки не знайшов законного механізму для конфіскації заморожених російських активів, сукупна вартість яких становить понад 200 мільярдів євро.

У документі, в якому робоча група ЄС оцінює можливості розпорядження російськими активами в Європі, вказано, що «немає надійного правового механізму, який дає змогу конфіскувати заморожені або іммобілізовані активи лише на тій підставі, що вони підпадають під санкції Євросоюзу».