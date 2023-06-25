«Подякував за неослабну підтримку»: Зеленський поспілкувався з Байденом

Президент України Володимир Зеленський 25 червня провів телефонні перемови зі своїм американським колегою Джо Байденом.

«Позитивна й надихаюча розмова. Обговорили перебіг бойових дій і процеси, які відбуваються в Росії. Світ повинен тиснути на Росію до відновлення міжнародного порядку», – розповів Зеленський у телеграмі за підсумками розмови.

Зеленський під час розмови подякував Байдену за «неослабну підтримку України, особливо за Patriot».

«Важливо надалі збільшувати спроможності України щодо захисту нашого неба. У цьому контексті подякував і за підтримку коаліції винищувачів. Обговорили подальше розширення оборонної співпраці з акцентом на далекобійних засобах ураження», – заявив президент.

Він додав, що «вдячний за готовність США й американського народу стояти пліч-о-пліч з Україною до повного звільнення всіх наших території в міжнародно визнаних кордонах».

«Скоординували наші позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, обговорили продовження роботи над реалізацією української формули миру та підготовку до Глобального саміту миру», – підсумував Зеленський.

Також 25 червня Зеленський поспілкувався телефоном із прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.