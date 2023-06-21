Джо Байден назвав Сі Цзіньпіна диктатором. У Китаї обурилися

Президент США Джо Байден назвав лідера Китаю Сі Цзіньпіна диктатором, коли розповідав про його реакцію на збитий на початку року над Сполученими Штатами китайський розвідувальний зонд.

«Причина, чому Сі Цзіньпін був дуже незадоволений, коли я збив ту повітряну кулю з двома вагонами шпигунської апаратури, була в тому, що він не знав про цю кулю. А це диктаторам дуже не подобається – коли вони не знають, що відбувається», – цитує агентство Reuters слова Байдена на заході зі збору коштів на свою виборчу кампанію в Каліфорнії.

Китайська влада вже назвала слова Джо Байдена «політичною провокацією». «Висловлювання американської сторони вкрай абсурдні, безвідповідальні й серйозно суперечать основним фактам, порушують дипломатичні протоколи і зазіхають на політичну гідність Китаю. Це відкрита політична провокація. Китай вкрай незадоволений і рішуче виступає проти», – заявило 21 червня китайське МЗС.

Коментарі американського лідера прозвучали лише через день після завершення візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю, під час якого США і КНР домовилися спробувати «стабілізувати» їхнє активне суперництво задля того, щоб не допустити сповзання в конфлікт. І хоча якогось значного прориву під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Пекіну не було оголошено, МЗС Китаю назвало візит «новим початком».