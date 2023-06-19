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Після зустрічі з Блінкеном Сі Цзіньпін заявив, що США і Китай «досягли прогресу» з низки питань

Держсекретар США Ентоні Блінкен та лідер Китаю Сі Цзіньпінь у Пекіні, 19 червня 2023 року

Китайський президент Сі Цзіньпін заявив, що Сполучені Штати і Китай «досягли прогресу» з низки питань під час переговорів з американським дипломатом Ентоні Блінкеном.

«Китайська сторона чітко висловила нашу позицію. Обидві сторони погодилися дотримуватися спільних домовленостей, досягнутих президентом Байденом і мною на Балі», – сказав Сі Цзіньпін, якого цитує AFP.

За його словами, «сторони також досягли прогресу і досягли домовленості з деяких конкретних питань».

Лідер Китаю зустрівся з Блінкеном у понеділок – другий день візиту високопоставленого американського дипломата до Пекіна. Держдепартамент наразі не коментував результати цих переговорів.

Перед цим Ентоні Блінкен зустрівся з високопосадовцем із зовнішньої політики Китаю Ваном Ї та міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.

Напередодні цієї зустрічі офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, Блінкен тоді пообіцяв висловити «нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань», включно з війною в Україні.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.

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