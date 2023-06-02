Китай готовий розглянути відправку ще однієї делегації в Європу для переговорів щодо війни в Україні – спецпосланець

Китай готовий розглянути можливість відправлення ще однієї делегації в Європу для переговорів щодо врегулювання війни в Україні, заявив у п’ятницю спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей.

Як передає агенція Reuters, на пресконференції заявив, що його недавня поїздка в Європу, яка стала першим візитом для сприяння політичному врегулюванню війни, може не призвести до якогось негайного результату.

«Ми відчули, що існує великий розрив між позиціями обох сторін», – сказав він щодо України та Росії.

16-17 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка, за словами Пекіна, була спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Згодом Хуей відвідав Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки. Завершилося його турне поїздкою до Росії.

МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.

26 травня видання The Wall Street Journal повідомило, що китайська делегація під час свого європейського турне переконувала країни ЄС визнати анексію Росією окупованих територій чотирьох областей України. За даними джерел видання, Китай закликав Росію та Україну припинити вогонь і зафіксувати кордони станом на сьогодні.

Водночас, за словами одного з дипломатів, який був присутній на переговорах, європейська сторона відповіла, що не зацікавлена в замороженні конфлікту і вважає умовою його врегулювання виведення російських військ із України.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей не пропонував віддати РФ окуповані території України. «Не треба вестися та емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес», – сказав Кулеба. Він зауважив, що з Китаєм Україна продовжить вести діалог.