Посланець Китаю про війну РФ проти України: «ризик ескалації – все ще високий»

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей заявив, що, на його думку, ні Україна, ні Росія «твердо» не закрили двері для переговорів, незважаючи на труднощі з їх веденням зараз. Як повідомляє агентство Reuters, Лі сказав про це на пресконференції 2 червня за підсумками свого європейського турне минулого місяця.

«Ризик ескалації російсько-української війни – все ще високий. Усі сторони повинні забезпечити безпеку ядерних об’єктів і вжити конкретних заходів для зниження температури», – сказав він.

Посланець Китаю також заявив, що Росія високо оцінила його зусилля щодо «сприяння миру».

За його словами, Китай готовий розглянути можливість відправлення ще однієї делегації до Європи для переговорів щодо врегулювання ситуації, бо його перша поїздка може не привести до якихось негайних результатів.

«Ми відчули, що існує великий розрив між позиціями обох сторін», – сказав він про Росію й Україну.

16-17 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну з візитом.

Поїздка, за словами Пекіна, була спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Згодом Хуей відвідав Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки. Завершилося його турне поїздкою до Росії.

МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.