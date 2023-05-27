Спецпосланець Китаю не пропонував віддати Росії окуповані українські території – Кулеба

Спеціальний представник уряду Китаю з питань Євразії Лі Хуей не пропонував віддати РФ окуповані території України, зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Я негайно зв’язався зі своїми колегами у тих столицях, які він відвідував. Жоден з них не підтверджує, що озвучувалися чи велися перемовини про те, щоб визнати за Росією ті українські території, де вона зараз перебуває. Тому закликаю вас зберігати холодний розум, здоровий глузд. Не треба вестися та емоційно реагувати на кожну публікацію. Ми контролюємо процес», – сказав Кулеба.

Він запевнив, що «ніхто нічого за спиною України робити не буде, тому що з усіма ключовими партнерами у нас довірливі відносини».

Кулеба зауважив, що з Китаєм Україна продовжить вести діалог.

«Але він вестиметься відповідно до трьох базових принципів. Перше – повага до територіальної цілісності. Друге – жодні ініціативи, які передбачають будь-які територіальні поступки України. І третє – жодного замороженого конфлікту. Україна досягне перемоги», – додав міністр.

16-17 травня спеціальний представник Китаю у справах Євразії Лі Хуей відвідав Україну з візитом. Поїздка, за словами Пекіна, була спрямована на обговорення «політичного врегулювання» війни, яку веде Росія проти України.

Згодом Хуей відвідав Польщу, Францію й Німеччину під час багатоденної поїздки.

МЗС України за підсумками зустрічі Дмитра Кулеби з Лі Хуеєм повідомило, що український міністр наголосив на тому, що Україна не сприймає ніяких пропозицій, які б передбачали втрату її територій або заморожування конфлікту.