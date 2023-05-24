Премʼєри Китаю і Росії в Пекіні обговорюють «всеосяжне стратегічне партнерство»

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян 24 травня привітав «стратегічне партнерство» між Пекіном і Москвою, приймаючи російського премʼєр-міністра Михайла Мішустіна. Очікується, що обидві сторони підпишуть кілька економічних та інфраструктурних угод.

«Під стратегічним керівництвом глав наших двох держав всеосяжне стратегічне партнерство між Китаєм і Росією в нову еру завжди підтримувалося на високому рівні», — сказав Лі Мішустіну після грандіозної церемонії привітання в Пекіні.

Згідно з даними китайської митниці, Китай є найбільшим торговим партнером Росії, торік торгівля між країнами сягнула рекордних 190 мільярдів доларів. Лі зазначив, що цього року двостороння торгівля вже становить 70 мільярдів доларів.

«Це зростання порівняно з минулим роком більш як на 40 відсотків», – сказав він.

Пекін і Москва зблизилися після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну – попри те, що Китай заявляє про свій нейтралітет у цій війні.

Премʼєр-міністр Росії Михайло Мішустін прибув до Китаю 22 травня, взяв участь у бізнес-форумі в Шанхаї 23 травня, а потім вирушив до Пекіна, щоб зустрітися з колегою Лі Цяном і головою КНР Сі Цзіньпіном.