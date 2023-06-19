Держсекретар США Блінкен зустрівся з китайським дипломатом Ваном Ї

На другий день офіційного візиту Держсекретаря США Ентоні Блінкена до Китаю у Пекіні відбулася його зустріч з високопосадовцем із зовнішньої політики Китаю Ваном Ї, повідомляє DPA.

Ван стоїть вище за міністра закордонних справ Китаю Цінь Ганом в ієрархії влади Пекіна.

18 червня Блінкен розмовляв із Цінь Ганом 7 з половиною годин – набагато довше, ніж планувалося. Під час зустрічі Блінкен повторив, що Сполучені Штати прагнуть «бачення світу, який є вільним, відкритим і підтримує міжнародний порядок, заснований на правилах». Блінкен також запросив главу МЗС Китаю до Вашингтона. Обидві сторони відзначили, що переговори були відвертими та конструктивними.

Напередодні цієї зустрічі офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, але Блінкен тоді пообіцяв висловити «нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань», включно з війною в Україні.

МЗС Китаю 24 лютого представило план щодо врегулювання війни Росії з Україною. Документ містить 12 пунктів, які, на думку Пекіна, сприятимуть завершенню бойових дій. Серед них – припинення вогню і бойових дій, початок мирних переговорів, припинення односторонніх санкцій та інше. Але офіційні особи України, США та інших західних країн сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.