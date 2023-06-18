Блінкен провів переговори з главою МЗС Китаю, зустріч тривала понад п’ять годин

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів зустріч з міністром закордонних справ Китаю Цінь Ганом.



За даними СNN, перша зустріч Блінкена зі його колегою завершилася через п’ять з половиною годин о 8 вечора за місцевим часом.

У Держдепартаменті США ці переговори назвали «відвертими, предметними та конструктивними». Держсекретар США наголосив на важливості дипломатії та підтримці відкритих каналів зв’язку з усіх питань, щоб зменшити ризик неправильного сприйняття та прорахунків.

Зустрічі Ентоні Блінкена з представниками КНР у Пекіні продовжаться 19 червня.

Напередодні зустрічі офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, але Блінкен тоді пообіцяв висловити «нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань», включно з війною в Україні.

Пекін намагався зіграти роль миротворця між Москвою та Києвом, але офіційні особи США та інші західні лідери сприйняли заяви Китаю зі значним скептицизмом.

Китай опублікував позицію щодо «політичного врегулювання» конфлікту, але його розкритикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили Київ і уряди понад 100 країн світу.