Блінкен обговорить війну в Україні та інші «реальні проблеми» під час візиту до Пекіна

Державний секретар США Ентоні Блінкен прибуває до Пекіна з візитом 18 червня. Приїзд американського високопосадовця має на меті повернути відносини між Сполученими Штатами та Китаєм у конструктивне річище після місяців напруженості, відзначає телеканал CNN.

Офіційні особи обох урядів заявили про невисокі очікування від візиту, але Блінкен пообіцяв висловити «нашу дуже реальну стурбованість з кількох питань», включно з війною в Україні.

Пекін намагався зіграти роль миротворця між Москвою та Києвом, але офіційні особи США та інші західні лідери сприйняли повідомлення Китаю зі значним скептицизмом.

Китай опублікував позицію щодо «політичного врегулювання» конфлікту, але його розкритикували за те, що він не закликав Росію вивести свої війська з території України, як це зробили Київ і уряди понад 100 країн світу.

Раніше цього року західні чиновники висловили занепокоєння, що Китай може розглядати можливість надання Росії летальної військової допомоги. Ці звинувачення Пекін відкидає.

У квітні чиновники міністерства фінансів США заявили, що не бачать доказів того, що Китай надає Росії значну допомогу в її війні проти України, але офіційні особи залишаються настороженими, оскільки дві країни налагоджують тісніші відносини.