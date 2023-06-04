Китай заявив, що конфлікт із США буде «глобальною катастрофою»

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу заявив, що Китай орієнтується на діалог із США, а можливість відкритої конфронтації з Вашингтоном стала б катастрофою для всього світу.

Як передає агенція Reuters, на безпековій конференції у Сінгапурі Лі Шанфу уточнив, що, попри відмінності систем США та Китаю, вони мають шукати спільні інтереси та підстави для співпраці. Водночас Лі звинуватив США та їхніх союзників у спробах дестабілізувати ситуацію в Тихоокеанському регіоні.

Міністр згадав, що вранці в неділю китайський військовий корабель мало не зіткнувся з американським, який брав участь у спільних з Канадою навчаннях у Тайванській протоці. Він назвав військову присутність США та Канади у цих водах «провокацією» і заявив, що якщо США не хочуть загострення конфлікту, вони мають вивести свої військові судна із зони інтересів Китаю.

Це був перший великий виступ Лі Шанфу на посаді міністра оборони, на яку він вступив у березні. Лише кілька днів тому він відмовився зустрічатися зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном для прямих переговорів.

Лі Шанфу з 2018 року він перебуває під санкціями США через участь у закупівлі винищувачів Су-35 та ракетних систем у російського «Рособоронекспорту».

Водночас Ллойд Остін, виступаючи на тій же сінгапурській конференції в суботу, заявив, що якщо Китай розпочне військові дії проти Тайваню, це стане катастрофою для світової економіки. Остін сказав, що не вважає конфлікт неминучим. На його думку, весь світ зацікавлений у безпеці судноплавства у Тайванській протоці, і війна там поставила б під загрозу всю світову торгівлю.

«Для відповідальних лідерів слушний час для діалогу – будь-який момент. Цей момент – зараз. Діалог – не потурання, а необхідність», – сказав Остін.

КНР вважає Тайвань частиною своєї території, називаючи острів «бунтівною провінцією», що відкололася в 1949 році. Сполучені Штати не визнають Тайвань незалежною державою, як і більшість країн ООН, але виступають різко проти загроз Китаю силою приєднати острів. Згідно із законодавством, Вашингтон може надавати території військову допомогу.

Країни Заходу висловлюють побоювання, що Китай може розпочати постачання Росії зброї для війни проти України, але прямих доказів таких постачань немає. Проте у травні Європейський союз заявив, що може запровадити санкції щодо кількох китайських компаній за постачання до Росії електроніки, яка може використовуватися у виробництві озброєнь. Видання Financial Times писало, що ПВК «Вагнер» закуповує у Китаю екіпірування.