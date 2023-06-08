Китай створить на Кубі секретну базу для стеження за США – WSJ

Китай створить на Кубі секретну базу для стеження за Сполученими Штатами. Пекін заплатить за розміщення свого об'єкта на острові кілька мільярдів доларів, пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела, обізнані з секретними даними.

Співрозмовники видання розповіли, що база вестиме радіолокаційну розвідку. Зокрема, перехоплювати повідомлення та прослуховувати дзвінки, що здійснюються різними каналами звʼязку, включно із супутниковими.

За даними джерел, китайська структура розташовуватиметься за 160 кілометрів від американського штату Флорида і зможе стежити за військовими базами США, що розташовуються там, а також відстежувати переміщення кораблів.

Імовірна поява китайського військового обʼєкту на Кубі викликала тривогу в Білому домі, пише The Wall Street Journal. Співрозмовники зазначають, що Вашингтон вважає Пекін своїм найзначнішим економічним та військовим суперником. Китайська база з передовими військовими та розвідувальними можливостями поблизу США може стати новою безпрецедентною загрозою.

Від докладніших коментарів співрозмовники видання відмовилися. У китайському та кубинському посольствах у США також цю інформацію не коментують.