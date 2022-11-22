Путін і лідер Куби відкрили памʼятник Фіделю Кастро в Москві

Російський лідер Володимир Путін і президент Куби Мігель Діас-Канель 22 листопада в Москві відкрили бронзовий пам’ятник багаторічному кубинському комуністичному диктатору Фіделю Кастро. При цьому Путін назвав Кастро «світлою» людиною.

Під час переговорів у російській столиці Путін і Діас-Канель розкритикували санкції Заходу проти обох країн. Керівник Кремля високо оцінив десятиліття дружби Москви з Гаваною і сказав, що двом країнам необхідно надалі нарощувати співпрацю.

«Ми завжди виступали проти різного роду обмежень, ембарго, блокад і так далі», - сказав Путін кубинському лідеру, відзначивши, що у відповідь Гавана підтримує Москву на міжнародній арені.

Діас-Канель зазначив, що візит до Москви має важливе значення.

«Перш за все це відбувається тому, що обидві країни — Росія і Куба — підпадають під несправедливі та довільні санкції, які тривають, і вони мають спільного ворога, імперію янкі (кубинський лідер має на увазі США – ред.), яка маніпулює значною частиною світу», — сказав він у Кремлі.

Вплив Росії на Кубі скоротився після розпаду Радянського Союзу в 1991 році, але він частково зберігається.

Куба перебуває під санкціями США більш як шість десятиліть, а Росія зазнала безпрецедентних санкцій Заходу після того, як 24 лютого Путін розпочав повномасштабний наступ на Україну.

Діас-Канель сподівається, що візит до Росії допоможе підняти енергетичний сектор його країни, який переживає труднощі за умов тривалих відключень електроенергії та дефіциту палива.