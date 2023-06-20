Шойгу погрожує, Байден припускає ядерні удари. РФ готується до атак ЗСУ?

- Міністр оборони Росії Сергій Шойгу погрожує ударами по «центрах ухвалення рішень» – якщо Україна використає ракети HIMARS і Storm Shadow по Криму. А президент США Джо Байден заявляє, що загроза застосування Росією тактичної ядерної зброї є «реальною». Чи може Крим стати приводом застосування ядерної зброї?
Про це дивіться у програмі «Свобода Live» о 19:00 на @Радіо Свобода:
- Декілька українських народних депутатів пропонують Верховній Раді визнати Білорусь країною-агресором і розірвати з нею дипломатичні відносини. Чи стане готовність Білорусі розмістити на своїй території ядерну зброю достатнім приводом? Та чому досі Київ тримається за ці дипвідносини?
- Євросоюз готує новий пакет допомоги Україні: йдеться про суму 50 мільярдів євро, повідомляє Bloomberg. План фіндопомоги розрахований на 2024-2027 роки. Про нього говорять перед конференцією з відновлення України, яка розпочинається у Лондоні. Докладніше – у «Свобода Live».
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