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Росія ще не передала Білорусі жодної ядерної боєголовки – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов

У Білорусі триває підготовка сховищ для зберігання ядерної зброї, але жодної ядерної боєголовки Росія до сусідньої країни ще не перевезла. Про це в ефірі національного телемарафону заявив 20 червня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

«Процес підготовки до можливого переміщення насправді триває. Сховища готуються. Але станом на зараз жодної боєголовки ще не переміщено», – сказав очільник розвідки.

Президент США Джо Байден 19 червня назвав «реальною» загрозу того, що Путін віддасть наказ застосувати під час війни проти України тактичну ядерну зброю.

Президент Росії Володимир Путін 16 червня заявив, що до Білорусі вже доправлена перша партія ядерних зарядів, які планується розмістити на території країни. Про плани розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі Москва оголосила у березні 2023 року.

Де на території Білорусі може бути розміщена ядерна зброя (мапа)

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