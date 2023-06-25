Зеленський провів переговори з Трюдо: говорили про ситуацію на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський 25 червня провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

«Дякую за нещодавній візит до Києва, а Канаді й усім канадійцям - за постійну підтримку України», – написав він у твітері за підсумками розмови.

Зеленський повідомив, що розповів канадському прем’єру про актуальну ситуацію на полі бою та поділився українськими оцінками спроби заколоту в Росії й впливу цієї ситуації на перебіг бойових дій.

«Звернув увагу прем’єр-міністра на загрозливу ситуацію, яку окупаційні війська створили на Запорізькій атомної електростанції. Недостатня реакція світу на підрив Росією греблі Каховської ГЕС і спробу підриву дамби на Криворізькому водосховищі дає окупантам змогу готувати теракт із витоком радіації на ЗАЕС», – заявив президент.

Він підкреслив, що «принципову реакцію партнери України повинні продемонструвати, зокрема, і на Вільнюському саміті НАТО».

25 червня голова української розвідки Кирило Буданов зазначив, що російські війська перекинули заряджену вибухівкою техніку до чотирьох енергоблоків ЗАЕС.

Президент України Володимир Зеленський 22 червня заявив, що Росія розглядає сценарій теракту на Запорізькій АЕС – найбільшій атомній електростанції в Європі, і Київ передав ці дані країнам-партнерам. У Кремлі традиційно заперечили звинувачення і назвали цю заяву «черговою брехнею».

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що російські війська додатково замінували окуповану Запорізьку АЕС.

«ЗАЕС було додатково заміновано, заміновано саме охолоджувач. Якщо вони виведуть його з ладу шляхом підриву, то ймовірність того, що будуть значні проблеми», – наголосив він.

21 червня Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що його представники не помітили жодних мін на водоймі-охолоджувачі, хоча визнало, що російські війська замінували ділянки на території ЗАЕС та навколо неї.

Російські війська окупували місто Енергодар і розташовану поблизу нього Запорізьку АЕС наприкінці лютого 2022 року.