Шмигаль: на лондонській конференції залучили близько 60 мільярдів доларів на відновлення України

На відновлення України після війни залучено ще близько $60 мільярдів, повідоив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за підсумками На Конференції з відновлення України у Лондоні (Ukraine Recovery Conference)

Шмигаль зазначив, що під час конференції ЄС анонсував 50 млрд євро на чотири роки. За його словами, ці кошти будуть використані для покриття дефіциту держбюджету та фінансування відновлювальних проєктів. Крім цього, Велика Британія спрямує Україні 3 млрд фунтів на наступні три роки, зокрема 240 млн фунтів на 2023 рік. Також Україна і Британія створять Фонд викликів у сфері зелених інновацій «InnovateUkraine» обсягом 62 млн фунтів.

Прем’єр-міністр також додав, що під час конференції була досягнута домовленість про пакет допомоги на 1,76 млрд доларів для фінансування соціальних виплат від Світового банку. Разом з цим, були анонсовані програми фінансової підтримки від окремих країн: США – додатково 1,3 млрд доларів на транспортну інфраструктуру, цифровізацію та енергетику, Німеччина – додатково 381 млн євро, зокрема на гуманітарне розмінування, Швейцарія – 1,5 млрд франків у межах середньострокової програми підтримки.

Шмигаль розповів, що Європейський інвестиційний банк під час конференції анонсував новий портфель проєктів для відбудови України на 840 млн євро – йдеться про муніципальну інфраструктуру, водопостачання, транспорт, кібербезпеку.

22 червня стало відомо, що Європейська комісія виділяє Україні чергові 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги.