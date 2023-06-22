ПАРЄ закликає країни-члени НАТО підтримати членство України в Альянсі – резолюція

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію «Про Політичні наслідки агресії Росії проти України» – про це йдеться на сайті ПАРЄ.

Документ підтримали 80 членів Асамблеї, двоє виступили проти, один утримався.

Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук, яка входить до української делегації, подякувала доповідачу – представнику Литви Емануелісу Зінгерісу.

«Ще один прояв солідарності з Україною! Черговий крок до відновлення справедливості», – прокоментувала вона.

Згідно з текстом, резолюція визнає екоцидом руйнування дамби Каховського водосховища, а також засуджує створення загрози ядерного інциденту на Запорізькій атомній електростанції.

Крім того, Асамблея підтримує проведення мирних переговорів на умовах України та формулу миру Володимира Зеленського.

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«Асамблея також закликає держави-члени Ради Європи, які є членами НАТО, підтримати членство України в НАТО», – йдеться в тексті.

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що членство України в НАТО є «об’єктивною потребою». Раніше він зауважив, що, попри те, що у період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.