Україна чи Ірландія? Хто стане 33-м членом НАТО?

Після приєднання Фінляндії до НАТО в квітні цього року, яка стала 31-м членом альянсу, і очікуваним вступом Швеції є ще один «корифей нейтралітету» в Європі, який роздумує про членство в альянсі. Мова про Ірландію, яка географічно розташована на периферії Європи, але в глобалізованому світі вона – в певному сенсі в епіцентрі. Раніше президент Володимир Зеленський висловлював сподівання, що Україна може і повинна стати 33-м членом НАТО, але зараз в Ірландії починаються широкі дискусії щодо приєднання до Північноатлантичного альянсу. То які шанси в Ірландії і чому раптом постало це питання в традиційно нейтральній країні? Ірландія має багато десятиліть нейтральності і була такою, наприклад, і перед, і в часи Другої світової війни – тобто від здобуття незалежності в 1919 році. Але зараз ситуація змінюється – війна Росії проти України вже долучила до НАТО Фінляндію і незабаром, очікують, Швецію. Роздумують й ірландці...

Ми не можемо більше покладатися на нашу географічну ізольованість для нашої безпеки

В Ірландії з 22 до 27 червня відбудеться консультативний форум одразу в трьох містах за участі тисячі представників громадськості, експертів, науковців та військових для обговорення питання членства в НАТО. Також запрошені представники Фінляндії, Швеції, а також Норвегія, яка – як і Ірландія – має довгу традицію участі в міжнародних миротворчих операціях під прапором ООН. Ірландія є учасником програми НАТО «Партнерство заради миру», але для розташування за межами країни контингенту більше за 12 вояків треба згода парламенту. За підсумками форуму на стіл міністру закордонних справ та оборони Міхолу Мартіну ляже спеціальна доповідь. І він має вирішити, чи рекомендувати урядові зміну в нейтральності країни на членство в НАТО.

Треба сказати, що хоч острівна Ірландія і перебуває на краю Європи, однак на неї теж мала вплив війна Росії проти України. «Ми не можемо більше покладатися на нашу географічну ізольованість для нашої безпеки, так само не можемо сподіватись, що ми ізолюємо себе від світових подій», – сказав недавно Міхол Мартін, який раніше був прем’єром країни, перед нинішнім главою уряду Лео Варадкаром. Маневри Росії, які «скасували» рибалки В січні 2022 року – десь за півтора місяця до російського широкомасштабного вторгнення в Україну – кораблі Північного флоту Росії планували провести великі морські навчання в Атлантиці в 200-х кілометрах від узбережжя Ірландії.

Ми не можемо більше ігнорувати конкретну вразливість енергетичної та комунікаційної інфраструктури у водах Північної Атлантики, близько до наших берегів

Як писала міжнародна преса, беручи до уваги майбутнє вторгнення в Україну, Росія тоді планувала «налякати» Британію, яка поруч з Ірландією, щоб та не займала твердої позиції в захисті України. Ірландський уряд просив тоді Москву не проводити морські маневри так близько біля її узбережжя, але не допросився. Тоді справу взяли в свої руки ірландські рибалки з графства Корк. Вони сказали, що їхні рибальські судна будуть в акваторії маневрів і перешкоджатимуть російським військовим кораблям. Москва змушена була змінити плани і перенесла навчання в інше місце. Морські кабелі Ще один момент підштовхує Ірландію до роздумів щодо членства в НАТО. Вона ніби на краю Європи, але насправді вона на шляху кабелів зв’язку між Європою та Північною Америкою, які прокладені дном Атлантичного океану. Власне, були підозри, що маючи намір провести маневри свого Північного флоту біля берегів Ірландії, Росія хотіла також обстежити маршрути прокладених кабелів зв’язку між континентами на дні Атлантики. «Дублін більше не відчуває, що чиста нейтральність є життєздатною політикою. Він дуже стурбований, що Росія на якомусь етапі переріже трансатлантичні кабелі, які є критичними для його інформаційних систем та економіки», – писало нещодавно американське видання The Hill.

Також в Ірландії є підводні електричні лінії, які зв’язують її з Британією та її енергосистемою, а нещодавно прокладений електропровід дном до Франції – тепер Ірландія під водою пов’язана і з енергосистемою ЄС, членом якого вона є рівно пів століття. Речник МЗС Ірландії сказав нещодавно, що атаки на газогони «Північний потік» на Балтиці у вересні 2022 року говорять, що «ми не можемо більше ігнорувати конкретну вразливість енергетичної та комунікаційної інфраструктури по цілій Європі і найперше у водах Північної Атлантики, близько до наших берегів». Кібербезпека Ірландію називають «кельтським тигром» через економічний бум – особливо в ІТ-індустрії. Спокійна, стабільна, розвинута англомовна країна манить молодих ІТ-фахівців. ІТ-сектор і безпека в ньому теж підштовхує до роздумів про членство в НАТО. В 2021 році комп’ютерна система галузі охорони здоров’я Ірландії зазнала російської кібератаки. До Ірландії також були перенесені центри дев’яти з десяти найбільших технологічних компаній. Тому їхня безпека, а також безпека морських комунікаційних кабелів дуже турбує Дублін. Цікаво, що Ірландія, яка не є членом альянсу, вже приєдналась до роботи Центру кіберзахисту НАТО в Естонії.

То які шанси на членство НАТО? Ірландія має низку переваг над Україною в плані членства. Вона – член ЄС і не потребує підготовчого періоду – так само, як Фінляндія чи Швеція. Ірландія має ефективну економіку і вже співпрацює з НАТО з низки питань (хоча й менше, ніж Україна). Найголовніше – в Україні наразі перешкодою є триваюча війна. Владнаний конфлікт в Північній Ірландії (незважаючи на політичні труднощі) не має сильного прямого впливу на Ірландську Республіку на півдні острова. Щодо Ірландії не буде заперечень з боку 31-го члена НАТО і щодо її членства – в разі подачі заявки – буде консенсус. Навіть турецькі претензії до Швеції не підходять до Ірландії. Ірландія також не стоїть осторонь допомоги Україні, прийнявши 80 тисяч українських біженців – що багато для країни з населенням у п’ять мільйонів.