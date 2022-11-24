Голодомор: парламент Ірландії визнав геноцидом, Молдова засудила і нагадала про відповідальних

Парламент Молдови ухвалив декларацію щодо засудження Голодомору в Україні. За ініціативу проголосували 54 депутати.

У своїй декларації парламент Молдови заявляє, що «більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР в результаті застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт умисного геноциду проти українського народу».

«Широкомасштабні політичні репресії проти українських селян шляхом штучного спричинення голоду були заходами свідомого терору радянського тоталітарного режиму як проти селян, землевласників і самостійних підприємців, так і проти соціальних засад, традицій, культури та духовності українців», – йдеться в ухваленій декларації.

Депутати парламенту Молдови звертаються до всіх світових парламентів та міжнародних інституцій з проханням виявити солідарність з Україною та дати справедливу оцінку трагедії 1932-1933 років.

Сенат Ірландії – верхня палата парламенту – сьогодні визнала Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу, повідомило посольство України в Ірландії, назвавши це рішення «історичним».

«Ірландія залишається справжнім другом України у своїй незмінній та безпрецедентній підтримці та не боїться називати речі своїми іменами», – повідомляє посольство.

Румунський парламент 24 листопада також визнав Голодомор геноцидом українського народу.

Штучний голод, влаштований радянською владою в 1932–1933 роках в Україні, відомий як Голодомор. У листопаді 2006 року Верховна Рада України визнала його 1932–1933 років геноцидом українського народу. Також Голодомор визнали геноцидом ще понад 17 країн світу.

Україна з посиланням на дані науково-демографічної експертизи стверджує, що загальна кількість людських втрат від Голодомору 1932–33 років становить майже 4 мільйони осіб, а втрати українців у частині ненароджених становлять понад 6 мільйонів.

Пам’ять жертв голодоморів в Україні вшановують щороку в четверту суботу листопада.