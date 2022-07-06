Прем’єр Ірландії вперше приїхав в Україну, відвідав Бучу, Ірпінь і Бородянку

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін 6 липня прибув до України, щоб «висловити солідарність ірландського народу перед лицем незаконної та аморальної війни Росії проти України», повідомив ірландський уряд.

За повідомленням, під час візиту він обговорить з українською владою те, як Ірландія і ЄС можуть підтримати поточні та майбутні потреби України.

Як повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба, Міхал Мартін побував у Бородянці, Бучі й Ірпені, де «на власні очі побачив руйнування, спричинені бомбардуваннями і цілеспрямованими атаками на цивільних під час вторгнення та окупації російськими військами».

«Бомбардування і напади на мирних жителів – це не що інше, як воєнні злочини, і я використаю свій візит, щоб висловити підтримку Ірландією кроків, спрямованих на притягнення до повної відповідальності тих, хто стоїть за цими нападами», – заявив голова ірландського уряду напередодні візиту.

Як повідомили в пресслужбі уряду Ірландії, Мартін під час своєї поїздки «підтвердить повну підтримку Ірландією продовження санкцій проти режиму Путіна, шляху України до повноправного членства в ЄС, а також відданість співпраці з колегами з ЄС для забезпечення відновлення України».

Минулого місяця президент України Володимир Зеленський запросив прем’єр-міністра Ірландії приїхати до України з візитом, першим в історії відносин двох країн.

За даними голови Київської ОВА, наразі в Ірландії перебувають близько 40 тисяч українців, які втекли від воєнної агресії Росії.