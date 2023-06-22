Шольц закликає зосередитися не на членстві України в НАТО, а на посиленні її боєздатності

Канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав лідерів НАТО на зустрічі у Вільнюсі в липні зосередитися на нарощуванні боєздатності України.

За його словами, головним питанням, яке буде порушено на саміті 11-12 липня, будуть майбутні відносини між Україною та НАТО.

«Ми повинні тверезо дивитися на поточну ситуацію», – сказав Шольц депутатам у Берліні, зазначивши, що Київ «сам сказав, що про членство в НАТО не йдеться, поки Росія веде свою війну проти України».



«Тому я пропоную, щоб ми у Вільнюсі зосереджувалися на тому, що зараз є абсолютним пріоритетом, тобто на посиленні боєздатності України», – заявив канцлер Німеччини, якого цитує AFP.



Паралельно з цим Шольц заявив, що Німеччина працюватиме з G7 та партнерами з ЄС, а також з Києвом, щоб виробити «ефективні та довгострокові зобов’язання щодо безпеки».



За його словами, це забезпечить Україні постійну військову підтримку, а також необхідну економічну силу для захисту від російської агресії.

сильний сигнал» трансатлантичної співпраці та рішучості.

Саміт НАТО у Вільнюсі пройде 11-12 липня. Як повідомив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберґ у коментарі виданню Welt, НАТО на саміті ухвалить пакет довготривалої допомоги Україні. Але, як заявив він 19 червня, лідери НАТО не будуть запрошувати Україну приєднатися до Альянсу.

Раніше президент України Володимир Зеленський зауважив, що, попри те, що на період російської агресії Україна не може стати членом НАТО, вона потребує конкретних гарантій безпеки.

Київ подав заявку на вступ до НАТО, але деякі європейські столиці побоюються встановлювати офіційні терміни членства, оскільки вторгнення Росії триває.

Гарантії безпеки є частиною поточних переговорів між лідерами НАТО щодо того, щоб Україна не зазнала нових нападів з боку Росії після закінчення війни. Це питання буде винесено на порядок денний на саміті НАТО у Вільнюсі наступного місяця.