Світовий банк виділить додаткові 1,75 мільярда доларів на державні видатки України

Група Світового банку повідомила 21 червня про додаткову фінансову підтримку України на суму 1,75 мільярда доларів, повідомила пресслужба відомства.

До цієї суми входить позика Світового банку на 500 мільйонів доларів, яку гарантує Велика Британія, 1,25 мільярда гранту від Сполучених штатів та 15 мільйонів грантових коштів від Фінляндії. Пакет надають у рамках проєкту PEACE, спрямованого на підтримку державних видатків для стійкого державного управління України.

«Це додаткове фінансування для проекту PEACE є продовженням низки наданих раніше коштів і буде спрямовано на подальшу підтримку в таких ключових сферах, як охорона здоров’я, освіта, виплата пенсій, програми соціальної допомоги та фінансування заробітної плати працівників, які надають основні державні послуги», – йдеться в повідомленні.

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Уряд України отримає кошти після того, Світовий банк отримає підтвердження про здійснення узгоджених витрат.

За даними Світового банку, наразі він мобілізував близько 35 мільярдів доларів екстреного фінансування на підтримку України, рахуючи зобов’язання та обіцянки низки донорів, серед них США, Канада, Японія та країни Європи.

Велика Британія проводить 21–22 липня Конференцію з відновлення України, щоб допомогти країні швидко залучити іноземні інвестиції. На захід до Лондона прибули понад 1000 іноземних високопосадовців із 61 країни, представників неурядових організацій і сотні лідерів бізнесу та підприємців.

Ця конференція є продовженням циклу щорічних заходів, останній з яких провели в швейцарському Лугано у липні минулого року.