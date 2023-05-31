Україна отримала від США 1,25 мільярда доларів фінансової підтримки – Шмигаль

Україна отримала фінансову допомогу на 1,25 мільярда доларів від Сполучених Штатів, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти надані в рамках проєкту Світового банку PEACE.

«Кошти підуть на підтримку державного бюджету, зокрема соціальні та гуманітарні видатки. Вдячний США та Світовому банку. Цінуємо допомогу партнерів під час боротьби з агресором», – заявив голова уряду.

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Проєкт PEACE (Державні видатки на підтримку адміністративної спроможності) Світового банку є найбільшим інструментом для екстреної фінансової підтримки України, повідомили в установі.

За даними Банку, на 2 квітня 2022 року він мобілізував 22 мільярди доларів на підтримку України, з них 18 мільярдів надійшли через механізм PEACE.