Україна може отримати від МВФ другий транш на 900 мільйонів доларів – заява

Представники влади України та фахівці Міжнародного валютного фонду завершили перший перегляд чотирирічної програми МВФ, що відкриває шлях до отримання другого траншу на суму 900 мільйонів доларів, повідомив голова місії МВФ Гевін Грей. Про це йдеться в пресрелізі, отриманому Радіо Свобода 30 травня.

«Я радий повідомити, що представники МВФ та української влади досягнули угоди на рівні персоналу щодо першого перегляду програми EFF. Цю угоду ще має погодити правління МВФ, відповідний розгляд відбудеться у найближчі тижні», – повідомив Грей.

Як ідеться в пресрелізі, Україна виконала «всі кількісні критерії ефективності на кінець квітня та структурні маяки на кінець травня».

Успішний перегляд програми дозволить Україні залучити другий транш кредиту МВФ на суму 900 мільйонів доларів. Загальний обсяг програми МВФ складає 15,6 мільярда доларів, з яких Україна вже отримала перший транш на суму 2,7 мільярда доларів.

Місія МВФ розпочала роботу у Відні 23 травня. До роботи місії були залучені керівництво НБУ та Міністерства фінансів.