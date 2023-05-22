Місія з першого перегляду програми розширеного кредитування МВФ для України стартує 23 травня – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що у вівторок, 23 травня, стартує місія з першого перегляду програми розширеного кредитування МВФ для України.

За його словами, йдеться про 4-річну програму EFF на 15,6 млрд доларів, яка була затверджена наприкінці березня. Вона є частиною пакету підтримки від країн G7 на суму 115 млрд доларів упродовж дії програми.

«У розмові з директором європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером привітав початок її роботи у Відні… Обговорили із паном Каммером допомогу МВФ в євроінтеграції України, а також роль Фонду у відновленні. Працюємо над створенням Міжнародного компенсаційного механізму, аби конфісковані російські активи спрямувати на відбудову України. Розраховуємо на підтримку МВФ у цьому напрямку, а також на подальше сприяння в консолідації фінансової підтримки від партнерів з усього світу», – повідомив Шмигаль у Telegram.

Рада директорів МВФ 31 березня схвалила нову розширену угоду в рамках Програми розширеного фінансування (EFF) на близько 15,6 мільярда доларів США. Вже на початку квітня Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду у розмірі 2,7 мільярда доларів у межах нової програми розширеного фінансування.