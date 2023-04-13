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Глава МВФ Георгієва закликає світ уникнути «другої холодної війни»

Крісталіна Георгієва народилася та виросла в Болгарії – колишній радянській державі.

Країни повинні зробити більше, щоб запобігти дорогим наслідкам зростаючої фрагментації глобальної торгівлі та допомогти запобігти «другій холодній війні», заявила 13 квітня голова Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, яка народилася та виросла в Болгарії – колишній радянській державі.

«Я є серед тих, хто знає, до яких наслідків може призвести холодна війна», – сказала вона на прес-конференції під час офіційного початку весняних зустрічей Світового банку та МВФ у Вашингтоні, повідомляє AFP.

«Холодною війною» називають період у ХХ столітті, який характеризувався конфронтацією між СРСР і його союзниками та Заходом – США, країнами Західної Європи та їхніми союзниками. «Холодна війна» почалась після Другої світової війни та тривала до 1990-х років.

Нині у світі спостерігається протиставлення між Росією та країнами Заходу. Через повномасштабне вторгнення РФ в Україну воно загострилося.

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