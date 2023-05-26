Витрати коштів на відновлення України зроблять прозорими – Шмигаль

Уряд зобов’язав розпорядників та Міністерство інфраструктури регулярно публікувати звіти про надходження та витрати Фонду відновлення зруйнованого майна – про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 26 травня.

За його словами, рішення для вдосконалення використання коштів із Фонду відновлення зруйнованого майна та інфраструктури ухвалив Кабінет міністрів у п’ятницю.

Уряд вніс зміни до Порядку використання коштів, зібраних у межах ініціативи United24. Зокрема, це дозволить передавати ресурси іншому головному розпоряднику бюджетних коштів, повідомив прем’єр.

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«А головне – зобов’язуємо розпорядників та Мінінфраструктури щомісяця на сайті оприлюднювати звіти про надходження та про витрати», – додав Шмигаль.

У промові на засіданні уряду він заявив, що видатки Фонду відновлення мають бути максимально прозорими, аби «донори з різних куточків світу розуміли, як їхні пожертви допомагають Україні».

В Україні з 10 травня запрацювала програма компенсацій за зруйноване війною житло – «єВідновлення». У перший день роботи програми 3 тисячі українців залишили заявки на відшкодування збитків.