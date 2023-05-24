Суд заарештував активи підприємця, компанії якого постачали товари російським силовикам – ДБР

Суд у Черкасах заарештував корпоративні права та статутний капітал компанії, співвласник якої продовжив співпрацювати з Росією після початку повномасштабного вторгнення, повідомляє Державне бюро розслідувань 24 травня.

Загальна вартість арештованих активів перевищує понад 11 мільйонів гривень. Суд також заарештував нерухомість компанії площею в понад 3 тисячі квадратних метрів загальною вартістю в 91 мільйон гривень.

«Встановлено, що один зі співвласників підприємства є громадянином РФ та володіє більше ніж 15 російськими підприємствами, що працюють в тимчасово окупованому Криму та здійснюють поставки продуктів та медичних виробів силовим структурам країни-агресора», – заявляє Бюро.

За даними слідства, російські підприємства співвласника поставляли аграрну, молочну продукцію, тютюнові вироби та консерви, поміж іншого, російським державним лікарням, установам ФСБ, МВД, управління справами президента Росії.

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«Зокрема, серед іншого поставки здійснювалися на оздоровчий комплекс управління справами президента РФ, санаторій МВД РФ. Також підприємства фігуранта поставляють продукти харчування у тимчасового окупований Крим», – йдеться в повідомленні.

Справу відкрили за статтею про «фінансування дій, вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території України та пособництва державі-агресору». Така кваліфікація може означати до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна в разі обвинувального вироку.

ДБР додає, що клопотатиме про передачу арештованого майна Агентству з розшуку та менеджменту активів.

Правоохоронні органи регулярно повідомляють про арешт активів, пов’язаних, за їхніми даними, з Росією. Водночас арешт майна в рамках кримінальної справи ще не означає його передачі в дохід держави.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив 19 травня, що Фонд ліквідації наслідків збройної агресії налічує близько 62 мільярди гривень, половина з них – вилучені російські кошти.