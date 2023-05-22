Суд передав АРМА майно ексмера Святогірська на понад 8 мільйонів гривень

Донецька обласна прокуратура ініціювала арешт майна колишнього міського голови Святогірська, повідомив Офіс генерального прокурора 22 травня.

За повідомленням, суд передав в управління Національного агентства з виявлення, розшуку та управління активами, отриманими злочинним шляхом (АРМА) майно вартістю в понад 8 мільйонів гривень.

Йдеться про квартиру в Києві, дві земельні ділянки у Ізюмі Харківської області та Ірпені Київської області, а також нежитлове приміщення у Ізюмі на загальну суму понад 8 мільйонів гривень.

Як пояснює Офіс генпрокурора, арешт наклали для відшкодування завданих державі збитків та можливої подальшої конфіскації в разі рішення суду. Збитки були завдані, за даними слідства, після підписання міськрадою Святогірська договору про реконструкцію дитячого садка понад 31 мільйон гривень із приватною компанією.

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«Міський голова підписував акти приймання виконаних робіт, достовірно знаючи, що їх реальний обсяг не відповідає відображеному в офіційних документах. У подальшому він надав вказівку перерахувати підряднику бюджетні кошти у сумі понад 6,8 мільйона гривень», – стверджує ОГП.

Колишнього мера підозрюють у розтраті державного майна та видачі завідомо неправдивих офіційних документів. Він перебуває в розшуку.

Державне бюро розслідувань підтвердило, що йдеться про колишнього міського голову Святогірська, якого підозрюють у державній зраді.

Правоохоронці не називають імені підозрюваного, але обставини вказують на колишнього мера міста Володимира Бандуру. У червні йому заочно повідомили про підозру в державній зраді.