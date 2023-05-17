У Львові до довічного увʼязнення засудили корегувальника вогню РФ – «Судовий репортер»

Залізничний районний суд Львова 16 травня визнав винним у державній зраді й засудив до довічного увʼязнення 47-річного Владислава Козєєва, повідомляє видання «Судовий репортер».

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення у травні 2022 року Козєєв надсилав представникам РФ відомості про розташування військових об’єктів та пересування військовослужбовців ЗСУ, а також координати об’єктів критичної інфраструктури на Львівщині, в тому числі пʼяти мостів.

Також він на власний телефон фіксував наслідки ракетних ударів по Львову, загалом йдеться про 25 епізодів передавання інформації, вказано в повідомленні.

Козєєв має українське громадянство, але народився у російському місті Улан-Уде. 20 травня 2022 року його затримали в батьківському домі, з вікон якого він робив деякі фото для росіян, оскільки це неподалік залізничних колій.