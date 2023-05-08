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Україна отримала майже 190 млн євро від Світового банку – Мінфін

Кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків бюджету із оплати праці працівників держорганів та педпрацівникам за лютий 2023 року

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 мільйона євро фінансування від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в понеділок.

За даними відомства, кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

«Залучені кошти нададуть змогу відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стале державне управління в Україні», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними відомства, кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків бюджету із оплати праці працівників держорганів та педпрацівникам за лютий 2023 року.

12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Світовий банк виділить додаткові 200 мільйонів доларів для відновлення української енергетики.

Президент Володимир Зеленський у березні зустрівся з делегацією Світового банку. За його словами, сторони обговорювали програми підтримки для України.

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