Україна отримала майже 190 млн євро від Світового банку – Мінфін

До загального фонду державного бюджету України надійшло 189,32 мільйона євро фінансування від Світового банку, повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України в понеділок.

За даними відомства, кошти надано на пільгових умовах від Міжнародної асоціації розвитку (МАР).

«Залучені кошти нададуть змогу відшкодувати першочергові соціальні видатки держбюджету, зокрема, фінансування оплати праці працівників бюджетної сфери, а також надалі забезпечувати стале державне управління в Україні», – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За даними відомства, кошти будуть спрямовані на часткове відшкодування видатків бюджету із оплати праці працівників держорганів та педпрацівникам за лютий 2023 року.

12 квітня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував, що Світовий банк виділить додаткові 200 мільйонів доларів для відновлення української енергетики.

Президент Володимир Зеленський у березні зустрівся з делегацією Світового банку. За його словами, сторони обговорювали програми підтримки для України.