Санчес звернуся до Ради та пообіцяв Україні новий пакет допомоги

Іспанія виділяє для України новий пакет допомоги на суму 55 млн євро, заявив прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес під час свого виступу в Верховній раді України, пише El Mundo.

Він зазначив, що Іспанія як головуюча в ЄС буде підтримувати український народ.

«Сьогодні, 1 липня, Іспанія бере на себе велику відповідальність за головування в Раді Європейського Союзу протягом наступних шести місяців», – сказав Санчес.

Санчес наголосив, що Україна може розраховувати на довгострокову підтримку з боку Іспанії. Він оголосив про виділення нового пакету допомоги на 55 млн євро. З них 51 млн надійде через Світовий банк для підтримки малого і середнього бізнесу в Україні. Решта піде на відновлення шкіл.

«Я хотів вам сказати, що ми з вами і ми будемо стільки, скільки буде потрібно . Я хотів сказати вам, що ми підтримуватимемо Україну, незалежно від ціни», – сказав прем’єр.

У суботу, 1 червня, до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.