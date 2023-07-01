У суботу, 1 червня, до Києва прибув прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес, він має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Очільник іспанського уряду опублікував відео з вокзалу у Києві, де його зустріла українська делегація.

«Усю європейську солідарність я передаю вашому уряду і парламенту. Ми будемо підтримувати український народ, поки в Європі не відновиться мир», – написав Санчес.

Іспанія починає головувати в Раді ЄС. Також відомо, що мета візиту Санчеса – «підтвердити підтримку України з боку Іспанії та Європейського союзу».