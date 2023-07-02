ОГП: через російську агресію поранено 1036 дітей

Від початку повномасштабноївійни в Україні було поранено 1036 дітей, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

«Станом на ранок 2 липня 2023 року більш ніж 1530 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 494 дитини загинули та понад 1036 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться в повідомленні.

У прокуратурі уточнили, що ці дані не є остаточними, наразі триває робота з їхнього встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 472, Харківській – 285, Київській – 129, Херсонській – 113, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Дніпропетровській – 83, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

1 липня внаслідок обстрілу армією РФ Балаклії Харківської області постраждав 14-річний хлопець.

Раніше розслідувальний проєкт «Система» повідомив, що російська влада використовує близько ста закладів для розміщення депортованих дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними журналістів, дитячі будинки, інтернати в багатьох російських регіонах переповнені.

Тому українських хлопчиків та дівчаток стараються якомога швидше влаштувати у нові родини. Процедуру визнання українських дітей «без батьківської опіки» спростили, вимоги до потенційних прийомних сімей стали мʼякшими, відтак пошук дітей для родичів та опікунів став дуже складним.

17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт голови Кремля Володимира Путіна, а також уповноваженої з прав дитини при президенті РФ Марії Львової-Бєлової – через депортацію українських дітей із окупованих територій України.