Генштаб оновив дані щодо втрат РФ на війні: 530 військових та 26 дронів за добу

Російські війська втратили 530 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 липня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 870 осіб із 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

танків – 4042 (+1 за останню добу)

бойових броньованих машин – 7868 (+5)

артилерійських систем – 4162 (+35)

РСЗВ – 632 (+2)

засоби ППО – 389

літаків – 315

гелікоптерів – 308

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26)

крилаті ракети – 1261

кораблі /катери – 18

автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9)

спеціальна техніка – 580 (+11)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.