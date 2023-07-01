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Генштаб оновив дані щодо втрат РФ на війні: 530 військових та 26 дронів за добу

Ukraine – The remains of one of the military. The remains found mission "Evacuation 200" near the village Сrymske in the Luhansk region. 10Jun2016

Російські війська втратили 530 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 липня.

Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 870 осіб із 24 лютого 2022 року.

Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:

  • танків – 4042 (+1 за останню добу)
  • бойових броньованих машин – 7868 (+5)
  • артилерійських систем – 4162 (+35)
  • РСЗВ – 632 (+2)
  • засоби ППО – 389
  • літаків – 315
  • гелікоптерів – 308
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26)
  • крилаті ракети – 1261
  • кораблі /катери – 18
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9)
  • спеціальна техніка – 580 (+11)

Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.

Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.

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