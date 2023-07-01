Генштаб оновив дані щодо втрат РФ на війні: 530 військових та 26 дронів за добу

Російські війська втратили 530 своїх військових за попередню добу, воюючи в Україні, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 1 липня.
Українське командування оцінює загальні втрати російських військ у 228 870 осіб із 24 лютого 2022 року.
Штаб також оновив дані про втрати російської техніки:
- танків – 4042 (+1 за останню добу)
- бойових броньованих машин – 7868 (+5)
- артилерійських систем – 4162 (+35)
- РСЗВ – 632 (+2)
- засоби ППО – 389
- літаків – 315
- гелікоптерів – 308
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3545 (+26)
- крилаті ракети – 1261
- кораблі /катери – 18
- автомобільної техніки та автоцистерн – 6794 (+9)
- спеціальна техніка – 580 (+11)
Росія не повідомляє офіційних даних про своїх загиблих й інші втрати регулярно. Міністерство оборони Росії востаннє звітувало про втрати 21 вересня 2022 року, повідомивши про загибель 5937 осіб.
Україна також не розголошує дані про свої втрати. У березні американська газета The Washington Post із посиланням на неназваних американських та європейських офіційних осіб написала, що втрати України у війні нібито становлять 120 тисяч загиблих і поранених солдатів. Секретар парламентського Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Роман Костенко назвав ці дані перебільшеними.
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