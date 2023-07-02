На Київщині загасили пожежу, яка спалахнула внаслідок нічної атаки дронів – рятувальники

На Київщині рятувальники загасили пожежу в приватному будинку, яка спалахнула внаслідок нічної атаки дронів, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Внаслідок масованої атаки дронами і роботи ППО у ніч на 2 липня в одному з районів Київщини виникла пожежа та руйнування приватного житлового будинку», – йдеться у повідомленні.

На місці інциденту працювали 11 рятувальників та 4 одиниці спеціальної техніки, розповіли в ДСНС.

У ніч проти 2 липня російські військові атакували Україну ударними дронами типу «Shahed» та крилатими ракетами «Калібр».