ЗСУ вдалося просунутися на Бахмутському напрямку – Череватий

За останній час українські військові просунулись на Бахмутському напрямку, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

«Там (на Бахмутському напрямку – ред.) йде бойова робота по флангах, йде тиск на ворога. Після детального аналізу та верифікації ми надамо детальні дані по території, яку вдалося звільнити», – сказав він.

За добу на Бахмутському напрямку відбулося 23 бойових зіткнень. За словами Череватого, «російські військові чинять шалений опір, але українські військові за добу ліквідували 116 загарбників, ще 119 поранили, також знищено десятки одиниць техніки ворога».

Речник також зазначив, що російська армія за добу 10 разів намагалися штурмувати позиції ЗСУ на Лимано-Куп’янському напрямку.

«На Лимано-Куп’янському напрямку, зокрема у районі Невського та Діброви, застосовують тактику більш-менш загально прийняту, тобто проводять розвідку і наносять удари артилерійські, немає вже вагнерівських «м’ясних штурмів». Групами до взводу намагаються атакувати наші позиції», – пояснив Череватий.

За даними Міноборони України, наступальні дії на Бахмутському напрямку тривають з кінця минулого тижня – українські військові щодня просуваються по флангах.

Водночас, як пояснила заступниця міністра оборони Ганна Маляр, Бахмут має особливість, яка ускладнює процес деокупації – тамтешня місцевість має розвинуту систему інженерних укріплень та розгалужену мережу опорних пунктів, які тимчасово зайняла армія РФ.