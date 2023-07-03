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ISW пише про «конфлікт» між Міноборони РФ і військовими блогерами через версії подій на Херсонщині

Ілюстраційне фото. Фото зруйнованого Антонівського мосту на Херсонщині, 13 листопада 2022 року

Міністерство оборони Росії намагається консолідувати контроль над інформаційним простором, підважуючи окремих російських військових блогерів, які не погоджуються з офіційною версією щодо перебігу подій на Херсонщині. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 2 липня.

Йдеться про заяву російського відомства щодо нібито поразки українських військ на східному (лівому) березі Херсонської області 1 липня. Тоді як Міноборони заявляє, що російська армія відбила спробу ЗСУ висадитися поблизу Антонівського мосту, натомість деякі російські блогери стверджували, що бій ще триває і українська армія залишила за собою деякі позиції поблизу Антонівського мосту станом на 2 липня.

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«Конфлікт між російським Міноборони та спільнотою «воєнкорів» через незначну військову операцію може вказувати на те, що російське військове командування не вважає, що може повідомити Путіну про які інші успіхи в ході українського контрнаступу, що триває», – вважають аналітики.

При цьому, за спостереженням ISW, окремі російські блогери почали звинувачувати військове командування в провалі забезпечення російських військових на східному березі Херсонщини та брехні щодо ситуації на фронті загалом з «власних корисливих причин».

За даними британської розвідки на ранок 1 липня, нещодавно Збройні сили України відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області.

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