ISW пише про «конфлікт» між Міноборони РФ і військовими блогерами через версії подій на Херсонщині

Міністерство оборони Росії намагається консолідувати контроль над інформаційним простором, підважуючи окремих російських військових блогерів, які не погоджуються з офіційною версією щодо перебігу подій на Херсонщині. Про це йдеться в звіті Інституту дослідження війни від 2 липня.

Йдеться про заяву російського відомства щодо нібито поразки українських військ на східному (лівому) березі Херсонської області 1 липня. Тоді як Міноборони заявляє, що російська армія відбила спробу ЗСУ висадитися поблизу Антонівського мосту, натомість деякі російські блогери стверджували, що бій ще триває і українська армія залишила за собою деякі позиції поблизу Антонівського мосту станом на 2 липня.

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«Конфлікт між російським Міноборони та спільнотою «воєнкорів» через незначну військову операцію може вказувати на те, що російське військове командування не вважає, що може повідомити Путіну про які інші успіхи в ході українського контрнаступу, що триває», – вважають аналітики.

При цьому, за спостереженням ISW, окремі російські блогери почали звинувачувати військове командування в провалі забезпечення російських військових на східному березі Херсонщини та брехні щодо ситуації на фронті загалом з «власних корисливих причин».

За даними британської розвідки на ранок 1 липня, нещодавно Збройні сили України відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області.