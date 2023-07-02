Херсонщина: у Посад-Покровському під час польових робіт на російській міні підірвався тракторист – влада

На Херсонщині у Посад-Покровському під час польових робіт на російській вибухівці підірвався тракторист, повідомляє у телеграмі блана військова адміністрація.



«Через детонацію вибухонебезпечного предмета 48-річний чоловік отримав контузію, поранення обличчя, грудної клітини та рук. Лікарі, котрі оперативно прибули на виклик, надали постраждалому першу медичну допомогу», – йдеться у повідомленні.

Від шпиталізації чоловік відмовився.



Влада нагадала про мінну небезпеку на Херсонщині і наголосила, що зарано відвідувати території, де не працювали сапери – насамперед йдеться про поля, ґрунтові дороги, лісосмуги, узбережжя водойм.

Місцева влада регулярно повідомляє про випадки підриву цивільних на вибухових пристроях, зокрема, в деокупованих Херсонській та Харківській областях.

За даними ДСНС, потенційно небезпечними через замінування є третина від загальної площі України.