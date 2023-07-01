ЗСУ поновили перекидання військ на східний берег Херсонщини – британська розвідка

Нещодавно Збройні сили України відновили перекидання солдатів на східний берег Дніпра в Херсонській області, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії.

«Приблизно з 23 червня 2023 року українські сили майже напевно відновили перекидання особового складу на східний берег Дніпра в Херсонській області, поблизу зруйнованого Антонівського мосту», – пише розвідка.

У британському Міністерстві оборони зазначають, що починаючи від 27 червня бої на східному березі посилилися – «російські сили, які обороняються, також включають солдатів 7-ї гвардійської десантно-штурмової дивізії Росії, яка входить до складу Дніпровської групи військ».

Зокрема, як уточнюють британські розвідники, армія РФ «найімовірніше» передислокувала частини Південного військового округу, які захищають берег, для посилення Запорізького напрямку.

«Бойові дії в районі мосту майже напевно ускладнюються затопленням, руйнуваннями та залишковим брудом після прориву Каховської дамби 6 червня 2023 року», – додає розвідка.

Наразі Редакція Радіо Свобода не може незалежно перевірити цю інформацію.

На світанку 6 червня стало відомо про часткове руйнування греблі Каховської ГЕС. Українська влада звинуватила у підриві греблі російські окупаційні сили, які захопили, замінували і контролювали гідроелектростанцію від 24 лютого 2022 року. Російська окупаційна влада натомість стверджує, що це ЗСУ вночі обстріляли і пошкодили греблі Каховської ГЕС.

ООН 18 червня повідомила, що Росія досі не надала їй доступ до окупованих районів Херсонщини, які постраждали внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС.

Каховське водосховище перетворилося на пустелю (фоторепортаж)

Причиною руйнування Каховської ГЕС, найімовірніше, став вибух у тунелі бетонної основи греблі, написало 16 червня американське видання New York Times, прямо вказуючи на те, що це зробила Росія.